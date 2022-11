Alluminio: bene l'export ma solo il 32% delle imprese ha fiducia nel futuro

Proprio con l'obiettivo di approfondire le possibilità di sviluppo del settore in un contesto europeo e internazionale, i principali protagonisti della filiera dell'alluminio si incontreranno a METEF, l'expo internazionale per l'industria dell'alluminio, della fonderia e pressocolata, delle trasformazioni, lavorazioni, finiture ed usi finali, che si svolgerà a BolognaFiere dal 29 al 31 marzo 2023.

METEF sarà dunque un luogo privilegiato per il confronto anche sulle azioni da mettere in campo per affrontare questo periodo di incertezza e difficoltà.



L'aumento dei prezzi delle materie prime ha avuto un impatto negativo per il 94% delle imprese, colpite anche da caro energia (77%) e inflazione (55%).

Una situazione che preoccupa e che ha prodotto aumenti dei prezzi dei prodotti finiti (83%), ritardi nelle consegne (65%) e una crescita inferiore alle aspettative (43%).

Si ricercano allora soluzioni possibili per affrontare questa fase, in primis cercando di ridurre i costi di produzione attraverso azioni di ottimizzazione ed efficientamento (52%), l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili (56%), l'uso di dispositivi a basso consumo energetico (74%) e l'isolamento termico degli edifici (37%).

Misure importanti anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, ambito in cui quattro imprese su dieci si considerano già all'avanguardia.

"Il comparto italiano della produzione e prime trasformazioni dell'alluminio occupa oltre 15 mila addetti e fattura annualmente oltre 14 miliardi di euro, l'intera filiera comprensiva di lavorazioni, finiture e manifatture a valle viene stimata tra 40 e 50 miliardi, ed è sempre più importante per la decarbonizzazione dell'industria grazie alla capacità dell'alluminio di essere riciclato all'infinito", afferma Mario Conserva, presidente di METEF (nella foto).



"METEF in questo senso vuole essere la più importante piazza dell'innovazione tecnologica dell'industria metallurgica, tramite eventi e aree dimostrative dedicate alle esigenze del settore, in cui operatori, buyer, imprenditori avranno modo di incontrarsi in un contesto altamente professionale e privilegiato, per spingere insieme l'acceleratore su soluzioni condivise anche con associazioni e istituzioni di settore".