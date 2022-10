PerchÃ© scegliere il giusto logo con il neuromarketing

Perché scegliere il giusto logo con il neuromarketing

Elena Sabattini (B Side): il neuromarketing indaga l'efficacia degli stimoli comunicativi attraverso la misurazione delle reazioni emotive suscitate nel consumatore per prevedere l'indice di gradimento relativo alla scelta di un prodotto/servizio

La scelta del logo non risponde più alla domanda "ti piace o non ti piace".

E' un approccio ormai obsoleto e con un grande margine di errore.

Si sta facendo sempre più spazio alla scelta ricavata attraverso una ricerca di neuromarketing.

Attraverso specifici strumenti si ottengono evidenze misurabili che permettono di testare la reazione spontanea e non conscia dei consumatori di fronte ad un'immagine, logo, prodotto, etc.

È il caso del neonato B Side, laboratorio di neuromarketing che per scegliere il proprio logo ha fatto una ricerca da cui è emerso che tra i 10 loghi proposti.