Marketing leader B2B ottimisti sulla propria strategia nei prossimi sei mesi

A livello italiano, il 18% dei rispondenti ha confermato questo trend.

I marketer B2B a livello globale affermano che misurare l'efficacia delle campagne e dimostrare il ROI degli investimenti di marketing (21%) è la loro sfida più grande in questo momento.

Superiore alla media globale, il 23% dei marketer B2B in Italia ritiene che questa sia una delle loro maggiori sfide.

L'importanza di questo aspetto è sottolineata dal fatto che più di tre quarti (78%) dei leader del marketing B2B a livello globale - e nello specifico l'81% di quelli italiani - ritengono che le aziende che mantengono o aumentano le spese di marketing durante i periodi di incertezza economica si risollevano più rapidamente.

Il contesto globale spinge i marketer B2B a investire nella costruzione della fiducia con i clienti e a ripensare la storia del proprio brand

I responsabili marketing B2B italiani considerano questo periodo un'opportunità per investire nella costruzione di relazioni e fiducia con i clienti (27%) e un'occasione per rimanere rilevanti e ripensare la storia del proprio brand (16%).



I leader del marketing affermano che la creatività è in cima alla lista delle competenze necessarie ai marketer per affrontare l'incertezza (48%).

Nei prossimi 6 mesi, gli obiettivi delle campagne di marketing B2B si concentreranno sul modo in cui le aziende sostengono i propri clienti (38%), sul dimostrare di essere un purpose-driven brand (38%) e sulla loro attenzione alla sostenibilità (39%).

Secondo Tom Pepper, Senior Director, EMEA and LATAM, LinkedIn Marketing Solutions, "nonostante i venti contrari dell'economia, è positivo vedere che i marketer B2B rimangono ottimisti riguardo alle loro strategie mentre affrontano l'incertezza.

Sospendere la spesa pubblicitaria può sembrare una misura di risparmio, ma i marketer più accorti sanno che, nel lungo periodo, riprendersi da un calo della riconoscibilità e del ricordo può essere molto più costoso.



Concentrare gli sforzi sulla costruzione del brand può essere fruttuoso, soprattutto quando i competitor si ritirano.

È chiaro che la sfida più grande che i marketer devono affrontare in questo momento è quella di riuscire a dimostrare il ROI del marketing all'azienda, un aspetto cruciale per rafforzare i budget futuri.

C'è un forte bisogno di maggiore formazione sull'efficacia del marketing, in modo che il vero valore che i marketer B2B forniscono sia chiaramente compreso".

Suggerimenti di LinkedIn per i marketer B2B che si trovano ad affrontare l'incertezza

- In tempi di incertezza, i brand B2B possono ottimizzare la ricorrenza, non la frequenza, costruendo una strategia che mantenga costantemente la presenza del brand.

La pubblicità costante aiuta a evitare la corrosione della memoria e a mantenere il marchio in primo piano quando gli utenti sono nuovamente interessati e si presenta la necessità di un prodotto o di un servizio.



- Con i marchi B2B che cercano di fare di più con meno, la creatività è la competenza attualmente più richiesta che può aiutare i marketer a sbloccare nuove opportunità.

Il Creativity Playbook di LinkedIn offre best practice, consigli degli esperti e suggerimenti più importanti per consentire ai brand e alle agenzie di lavorare al meglio.

- La dimostrazione dell'efficacia del marketing è una priorità assoluta per i marketer B2B: è fondamentale padroneggiare il linguaggio del return on investment (ROI) e tradurlo agli stakeholder aziendali.

I marketer devono affinare la capacità di esprimere il valore a lungo termine della loro attività in termini finanziari e dimostrare l'impatto che essa ha sull'azienda.