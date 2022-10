Per il 70% dei leader aziendali la rete sta rallentando la crescita del business

In termini di gestione della rete, oltre il 90% (84% per l'Europa) dei dirigenti preferisce il modello di rete as a service, citando la flessibilità di scalare come uno dei maggiori vantaggi.

Inoltre, la complessità nell'implementazione di soluzioni efficaci AIOps e di automazione, che semplificano le operazioni di rete in essere ma, inizialmente, complesse da configurare, rende il modello di rete as a service come quello più interessante.

Secondo Amit Dhingra, Executive Vice President di NTT Network Services, "gli investimenti nei confronti della rete sono aumentati e i risultati di questa ricerca mostrano che molte organizzazioni si stanno orientando verso partner strategici e soluzioni di servizi gestiti per soddisfare le proprie esigenze.



Questo, soprattutto, per garantire la sicurezza e avere le competenze in grado di ottimizzare le funzionalità e accelerare i progressi basati sull'innovazione.

Siamo nel bel mezzo di una modernizzazione dei servizi di rete, ma molte delle soluzioni attualmente in uso per una minoranza diventeranno standard nell'arco di due anni.

Le organizzazioni dovrebbero concentrarsi su un modello di rete as a service.

Nella scelta di un fornitore di servizi di rete, le aziende dovrebbero, altresì, considerare la sicurezza, le competenze, la capacità di scalare, il private 5G e il networking software-defined.

A lungo termine, infatti, la blockchain, l'intelligenza artificiale e l'automazione, l'AR e la VR, la rete quantistica, il 6G e l'informatica fotonica influenzeranno le modalità di fornitura delle reti".

Chris Barnard, Vicepresidente di International Data Corporation di IDC ha commentato, "se le nuove modalità lavorative guidano la trasformazione, le aziende più performanti sono consapevoli del valore degli investimenti in tecnologie strategiche, come reti aziendali core, 5G, edge, intelligenza artificiale.



Per supportare i requisiti di rete richiesti dai servizi e dalle applicazioni digitali emergenti, le organizzazioni stanno modernizzando le loro reti aziendali, abilitando un uso e una gestione più efficienti.

Le imprese che non hanno investito rischiano di compromettere la propria crescita.

Poiché la rete svolge un ruolo fondamentale nelle strategie di trasformazione digitale e nell'operatività ed elaborazione distribuite, possiamo aspettarci un aumento del numero di aggiornamenti delle reti aziendali, man mano che tecnologie come l'intelligenza artificiale e le difese di sicurezza verranno integrate alle reti aziendali tradizionali.

Anche se può sembrare complesso, i service provider come NTT possono valutare opzioni di implementazione flessibili che portano valore al business".