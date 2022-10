Torna l'Applied Artificial Intelligence Day

Inoltre, al termine dell'evento, è in programma la premiazione Best Leader in AI 2022: il riconoscimento è destinato a chi ha lasciato un segno in tema di leadership e strategie di crescita dell'AI.

In occasione di Applied Artificial Day gli esperti si confronteranno per fornire alla platea le risposte alle domande più attuali, come:

- Lo sviluppo di una strategia AI per il vantaggio competitivo: quali sono le applicazioni AI che creano valore?

- Big Data, Analytics, Augmented Intelligence e tecnologie emergenti: come cambia il rapporto uomo-tecnologia?



- Quali sono i reali benefici dell'AI in un mondo sempre più automatizzato tra PNRR e Strategic Programme on Artificial Intelligence 2022-2024?

- In che modo l'AI costituisce il digital enabler per la costruzione dei nuovi ambienti e di sistemi di blockchain?

- Come limitare i bias cognitivi di chi crea e programma gli algoritmi e quali sono i diversi livelli di rischio dei sistemi di AI?

L'evento si rivolge ai Chief Data Officer, Data Analytics, Data Scientist, Digital Transformation Officer, Business Analyst e Innovation Manager, Project Manager, BI Manager, Chief Information Officer, CRM Manager, Responsabili Marketing dei settori: Finance, Manifattura, Utilities, Telco e Media, Retail, Life Science, Studi Legali, Advertising

Per informazioni e approfondimenti sul programma:

https://ikn.it/evento/11569/applied-artificial-intelligence-day-2022/home