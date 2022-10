Mercato M&A mondiale in calo ma segnali ancora positivi sul fronte italiano

Le aspettative del mercato sono in un rimbalzo a partire dal secondo semestre 2023, anche se difficilmente con un ritorno ai livelli record del 2021".

Secondo l'analisi PwC, il calo registrato nei primi 9 mesi del 2022 ha riguardato in particolare le operazioni condotte da investitori finanziari che, pur restando allineate in termini di numero rispetto allo stesso periodo del 2021 (38-39%), sono diminuite a valore (41% vs 44% del totale dello stesso periodo del 2021).

Le operazioni cross border dei primi 9 mesi del 2022 hanno totalizzato circa il 31% del totale controvalore delle operazioni annunciate, in linea con la media storica degli ultimi 4 anni del 30%.

Andamento dell'attività M&A in Italia

Segnali ancora positivi per l'Italia: nel mercato italiano l'attività M&A nei primi 9 mesi del 2022 è rimasta in linea con lo stesso periodo del 2021 a volumi, con oltre 1.000 operazioni annunciate ma con deal value sostanzialmente raddoppiato (circa 88 miliardi di dollari), grazie principalmente all'OPA di Blackstone su Atlantia. Escludendo quest'ultima operazione, si registra un calo a valore (-14%) con 12 operazioni con deal value superiore a1 miliardo di dollari (vs.



11 operazioni dei primi 9 mesi 2021), tra cui IRCA/Advent, Yoox/Farfetch, Autogrill/Dufry nel Consumer Markets (+63%), DOC Generici/ TPG e Biofarma/Ardian nell'Healthcare (+54%), Facile/Silver Lake e Inwit/Ardian in TMT e Centrotec/Ariston nell'Industrial Manufacturing & Automotive.

Nel mercato italiano le operazioni annunciate da investitori finanziari nei primi 9 mesi del 2022 sono state 395 (pari al 37% sul totale dei deals del periodo), in aumento rispetto ai primi 9 mesi del 2021 sia a volumi (+3,9%) che a valore (dal 34% al 44% del totale escludendo Atlantia/Blackstone).

Le operazioni cross border sono state 450, di cui 282 sponsorizzate da investitori finanziari, rispetto a 421 dei 9 mesi 2021, di cui 164 promosse da investitori istituzionali, a conferma dell'interesse in costante aumento degli investitori esteri, fondi in particolare.