Il conflitto in Ucraina impatta sull'export e sulle imprese alimentari

Ma anche il 90% delle imprese dei comparti della moda e dell'arredamento dichiara di subire particolarmente l'aumento dei prezzi dell'energia.

Sono le grandi imprese, tra 250 e i 499 addetti, che dichiarano maggiori difficoltà per gli effetti legati all'aumento dei prezzi dell'energia (89% contro 84% delle piccole), anche probabilmente a causa dei loro livelli fisiologicamente più elevati di consumo.

Inoltre, mentre l'approvvigionamento energetico preoccupa un'impresa alimentare su cinque, quello delle materie prime è un problema rilevante in particolare per la filiera dell'auto (55%).

Ma in quest'ultimo caso le grandi imprese sembrano assorbire meglio l'impatto, potendo verosimilmente contare su una rete di subfornitura diversificata a livello globale.

Più elevata è l'esposizione internazionale, più alto l'impatto della guerra sul business

Per il 19% delle imprese esportatrici l'impatto del conflitto sull'andamento della propria attività imprenditoriale è alto (contro il 14% nel caso delle non esportatrici).



Ma la quota sale al 21% nel caso di attività imprenditoriali a partecipazione straniera.

Gli effetti negativi percepiti risultano, in ogni caso, maggiori tanto più elevato è il grado di apertura internazionale che passa dal 18% nel caso delle imprese con un ridotto livello di export al 22% di quelle con una presenza più consistente sui mercati stranieri.

Tuttavia le stesse imprese esportatrici sono anche le più attrezzate a rispondere a questi tipi di shock sia in termini di copertura finanziaria - il 62% dichiara di avere strumenti per far fronte a possibili scenari di crisi, tra i quali l'aumento dei costi delle materie prime, contro il 54% nel caso delle non esportatrici - sia in termini di commodity risk management (il 56% quantifica le possibili perdite in caso di interruzione della catena di fornitura prevedendo strategie di contrasto, contro il 49% delle non esportatrici).