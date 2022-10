Aumenta la pressione su studi legali e Corporate legal office

Il 77% del panel ritiene, infatti, che per gestire questi ambiti, la tecnologia sia fondamentale.

Un dato significativo, soprattutto in un momento in cui da una parte i CDA chiedono ai corporate legal office di stilare programmi ESG efficaci, mentre dall'altra gli studi legali che soddisfano questi target possono attrarre una base clienti più ampia".

I Top Trend della ricerca

I principali top trend che avranno il maggiore impatto sul settore legale entro i prossimi tre anni sono per il 79% degli intervistati:

- Aumento dell'importanza delle legal technology;

- Riuscire a gestire una maggiore quantità di informazioni complesse;

- Soddisfare le mutevoli aspettative dei clienti/della leadership;

Solo il 36%, o meno, ritiene che la propria organizzazione sia molto preparata a gestire uno di questi trend.

Tra le tendenze di maggiore impatto, anche la nascita o l'espansione di nuove aree del diritto:



- il 77% degli intervistati ha dichiarato che gestire ambiti di compliance emergenti e in espansione, quali la privacy dei dati e le tematiche ESG, è un trend significativo;

- il 56% dei corporate legal office e il 45% degli studi legali dichiara che le richieste ricevute relativamente all'assistenza sulle tematiche ESG sono aumentate durante lo scorso anno.

La maggior parte ritiene che la propria organizzazione non sia molto preparata a gestire questo trend.

Come cambia il lavoro

Future Ready Lawyer 2022 evidenzia inoltre quanto sia un dato di fatto ormai il cambiamento nella modalità con cui viene svolto il lavoro nel settore legale.

- Corporate legal department: l'incremento nell'impiego di personale a contratto, di personale che non esercita la professione legale e il maggiore utilizzo di provider di alternative legal service, sono cresciuti complessivamente a quota 84%;



- Studi legali: l'incremento nell'impiego di risorse di terzi o esternalizzate incrementa a quota 81% (69% nel 2020); l'incremento nell'impiego di personale che non esercita la professione legale sale al 78% (64% nel 2020); l'incremento degli strumenti "self-service" per i clienti si attesta al 77% (59% nel 2020).

Confrontando i risultati del 2022 con quelli degli anni precedenti, la ricerca evidenzia ancora una volta come l'utilizzo della tecnologia renda più efficienti le organizzazioni in ambito legale.

Gli studi legali che si configurano come Technology Leader riportano, per il terzo anno consecutivo, una redditività superiore rispetto agli altri: il 63% degli studi legali Technology Leader ha dichiarato che la propria redditività è aumentata durante lo scorso anno rispetto al 46% degli altri studi.

I problemi legati ai talenti

Le organizzazioni legali, durante lo scorso anno, hanno risentito del fenomeno della "Great Resignation":



- l'86% dei corporate legal office e il 70% degli studi legali dichiara di essere stato colpito significativamente o in modo alquanto significativo dalla "Great Resignation";

- il 70% dei legali aziendali e il 58% delle law firm ritiene molto probabile o abbastanza probabile lasciare l'attuale posizione entro il prossimo anno.

Le organizzazioni non risultano peraltro ben preparate per gestire l'uscita dei talenti:

- solo il 33% degli avvocati ritiene che il proprio corporate legal office sia molto preparato ad assumere/trattenere il personale che esercita la professione legale; percentuale simile (36%) riguarda assumere/trattenere il personale IT;

- solo il 28% ritiene che il proprio studio legale sia molto preparato ad assumere/trattenere il personale che esercita la professione legale; la percentuale sale al 33% per quanto riguarda assumere/trattenere il personale IT.



Inoltre, l'aspetto tech è fondamentale per attrarre i talenti: l'87% dei legali d'azienda e l'83% degli avvocati degli studi legali ritiene sia estremamente o molto importante lavorare per una realtà che faccia leva appieno sulla tecnologia.

L'evoluzione della relazione tra cliente e studio legale

La tecnologia è un fattore centrale nella valutazione da parte del cliente sia dell'attuale law firm che dei prossimi consulenti legali.

- il 91% dei corporate legal office dichiara che sarà importante che gli studi legali facciano leva appieno sulla tecnologia;

- il 97% dei corporate legal office prevede di chiedere agli studi legali con cui intende lavorare di descrivere la tecnologia che utilizzavano per incrementare la produttività e l'efficienza;

- la ragione principale per cui un cliente sostituirebbe uno studio legale è da ricondurre all'incapacità di quest'ultimo di essere efficiente e produttivo.



Solo il 38% degli avvocati d'azienda afferma che la loro organizzazione utilizza in modo ottimale la tecnologia per migliorare la produttività/l'efficienza.

La relazione tra cliente e studio si è evoluta, gli studi legali sono esposti a un rischio più elevato di essere sostituiti.

Il 55% dei corporate legal office afferma che oggi la relazione con il proprio studio legale è migliore di quanto non fosse prima della pandemia.

Inoltre, il 43% dei corporate legal office è molto soddisfatto degli studi legali con cui collabora, in crescita rispetto al 30% del 2021.

Allo stesso tempo, il 32% dei corporate legal department afferma che la propria azienda cambierà molto probabilmente studio legale entro il prossimo anno, in crescita rispetto al 24% del 2021.