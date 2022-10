Continua la crescita degli investimenti immobiliari capital markets anche nel terzo trimestre del 2022

Il volume nei primi tre trimestri del 2022 beneficia di investimenti nel segmento retail park e supermercati.

In controtendenza il settore sanitario/assistenziale che registra 140 milioni di euro (il 1% del totale), volume d'investimento in calo rispetto allo stesso periodo del 2021 (280 milioni di euro).

Infine, il comparto a uso misto totalizza un volume complessivo di 774 milioni di euro, in crescita grazie a una importante operazione del terzo trimestre riguardante un trophy asset nel centro di Milano, locato a società internazionali nel settore del lusso della moda e del design.

Nei primi nove mesi del 2022 il volume maggiore di investimenti, riconducibili a una specifica area geografica, si è realizzato nel Nord Italia (62%), segue il Centro con il 16% e il Sud con il 3%.

Il restante 19% risulta composto da portafogli sparsi sul territorio nazionale.

Dal punto di vista della provenienza dei capitali, gli investitori stranieri, principalmente dagli USA, risultano gli operatori più attivi nei settori uffici, logistico e residenziale.



I capitali domestici rimangono focalizzati principalmente sul prodotto uffici.

"Nonostante una curva inflattiva elevata, il terzo trimestre del 2022 mostra segnali in crescita, a dimostrazione che l'Italia rimane un Paese ad alto interesse per gli investitori, sempre più selettivi nelle loro scelte di allocazione", sostiene Claudio Santucci, direttore settore Capital Markets Italia.

"Gli uffici, nonostante le previsioni durante il periodo pandemico decretassero una contrazione del comparto, hanno invece disatteso questo scenario.

Infatti, benché l'ufficio sia diventato uno spazio flessibile e modulabile con una occupazione meno intensiva da parte dei dipendenti, rimane comunque un luogo di rappresentanza e di spazio relazionale imprescindibile.

Il settore logistico, invece, continua a beneficiare degli effetti post pandemici grazie all'incremento e al diffondersi degli acquisti online.



Il residenziale conferma il suo trend di crescita per merito, soprattutto, di operazioni riguardanti portafogli e acquisizioni per sviluppi dedicati ai segmenti multifamily, ?built to rent' e student housing da parte di operatori esteri".