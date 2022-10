La tecnologia cambierÃ  il modo di vivere il basket e tutti gli altri sport

"L'approccio diversificato di Aldar al mercato consentirà all'NBA di attingere alla sua vasta portata e di connettersi con un'ampia gamma di pubblico e comunità per sviluppare ulteriormente il gioco e il profilo della lega negli Emirati Arabi Uniti", ha affermato Ralph Rivera, consigliere delegato di NBA Europa e Medio Oriente.

Gli altri impegni sportivi di Aldar includono accordi con il Manchester City della Premier League inglese e la lega di cricket T10 di Abu Dhabi, tra gli altri.

A latere dell'evento ha parlato il Commissioner NBA Adam Silver, affermando che prevede enormi cambiamenti nel modo in cui il campionato di basket USA, e gli sport in generale, saranno presentati ai fan nel prossimo mezzo decennio.

Ha spiegato che la rivoluzione tecnologica in corso sta ora consentendo lo sviluppo in rapida accelerazione di feed video alternativi, nuove forme di distribuzione dei contenuti e mezzi notevolmente migliorati di personalizzazione, ognuna delle quali porta a cambiamenti sismici nel settore e opportunità senza precedenti per un maggiore coinvolgimento dei fan.



"Tutte queste cose stanno cominciando a succedere ora nello sport, ma mi sento come se stessimo solo grattando la superficie", ha detto Silver.

"Sono stato con la NBA per 30 anni.

Penso che nei prossimi cinque anni vedremo uno sviluppo molto maggiore di quello che abbiamo visto negli ultimi 30 anni.

C'è molto cambiamento in corso nella presentazione degli sport in questo momento".

Molti di questi miglioramenti sono contemplati nell'app mobile NBA ufficiale recentemente rinnovata e Silver ha affermato che il prodotto rappresenta una componente chiave per la Lega non solo per navigare, ma guidare questa ondata di cambiamento.