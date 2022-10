Il 25 ottobre a Milano la ventiduesima edizione di Forum Retail

Ci sono poi realtà d'eccellenza che ne hanno fatto loro obiettivo primario, anche attraverso importanti attività di sensibilizzazione verso il consumatore finale che è messo nella condizione di poter scegliere e, così, riflettere sulle proprie responsabilità.

Una nuova tappa della ventiduesima edizione di Forum Retail è in programma il 25 ottobre al Mi.Co., un'ulteriore occasione per approfondire i temi più attuali del mondo retail - metaverso, omnicanalità, agilità, smart store, personalizzazione, sostenibilità ed economia circolare - volti ad innovare l'esperienza di vendita che deve diventare sempre più agevole, personalizzata, soddisfacente e coinvolgente.



L'appuntamento sarà, inoltre, un importante momento per confrontarsi in merito agli impatti sull'economia e, in particolare, sul settore causati dal conflitto in corso, sui nuovi trend e sui timori: sono aumentati in modo esponenziale i costi di approvvigionamento, di spedizione, delle materie prime e le vendite hanno subito in linea generale un rallentamento perché ci troviamo di fronte a un consumatore più cauto e prudente.

Quali saranno le previsioni degli esperti? Come affrontare la situazione?

In occasione del nuovo appuntamento, alla Sessione Plenaria focalizzata sul CEO Thinking in tema di alternative commerce, metaverso experience e sostenibilità, seguiranno track tematici su Retail & Payments, Tech & Data, Operation & Ecommerce, Omnichannel Customer Experience & CRM, Store & Digital Innovation, Store & Category Management, Sviluppo Immobiliare & Facility.



La Main Conference offre anche la possibilità di partecipare a 3 Stage sui temi più scottanti e innovativi del settore: Green Retail, Inclusion & Diversity, Unicorn.

Quest'ultimo presenterà 10 storie di startup che in meno di 7 anni si sono trasformate in unicorni raggiungendo una valutazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari.

L'area expo - oltre a ospitare lo Startup Gate, uno spazio dedicato alle nuove realtà che avranno modo di presentarsi e raccontarsi tramite speech nell'arco della giornata - propone per la prima volta un vero e proprio punto vendita, l'Experience Store, dove scoprire e testare le tecnologie e le soluzioni volte a migliorare la customer experience.

Sono previsti 4 corner - dedicati ai settori fashion, grocery, tech, cosmesi & pharma - attraverso cui il visitatore potrà capire come le soluzioni tecnologiche rappresentano lo strumento per coinvolgere la clientela in un'esperienza immersiva e coinvolgente.



Forum Retail 2022 coinvolge diversi settori: Fashion & Accessories, GDS, Consumer Goods, TelCo & Media, Pharma & Healthcare, Luxury, Banking, Leisure, Real Estate, Ho.Re.Ca., GDO, Catene Ristorazione, Beauty, Pet Store.