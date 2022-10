Tre fattori chiave per un percorso di trasformazione digitale di successo

Le imprese dovrebbero puntare a una cultura inclusiva, in cui le persone si sentano parte fondamentale del successo della propria azienda e siano incoraggiate a proporre le proprie idee.

2 - Identificare l'obiettivo che si vuole raggiungere

Realizzare progetti di trasformazione digitale vincenti è difficile e se un'organizzazione non ne identifica il fine, le possibilità di successo sono minime.

Le aziende dovrebbero investire tempo e risorse per capire esattamente cosa vogliono ottenere dalla digital transformation, ponendosi domande quali: cosa dobbiamo cambiare? Perché dobbiamo cambiarlo? Qual è l'impatto previsto?



Le questioni che un'impresa deve affrontare rientrano in una delle quattro seguenti categorie: allineamento dei clienti, produttività dei dipendenti, visibilità sulla supply chain o efficienza operativa.

- Clienti: le aziende devono chiedersi se stanno trasformando il modo in cui si relazionano con i clienti e, se vogliono offrire un nuovo prodotto, aumentare il livello di servizio o utilizzare i dati per creare un nuovo flusso di entrate.

- Dipendenti: le imprese devono chiedersi se stanno fornendo funzionalità che aiutano a coinvolgere la forza lavoro e come le soluzioni digitali contribuiscono a migliorarne la produttività, a potenziare il decision-making e a eliminare i colli di bottiglia nei processi.

- Supply Chain: le aziende dovrebbero verificare se stanno semplificando le supply chain complesse e se stanno aumentando la visibilità per anticipare i problemi e adottare misure per risolverli in modo proattivo.



- Operation: quando si esamina l'efficienza operativa, le aziende possono chiedersi se possono semplificare il modo in cui operano e se stanno usando la tecnologia per rendere efficienti i loro processi, per prevedere i problemi e agire nel migliore dei modi.

3 - Verificare che il panorama dei sistemi IT sia conforme e pronto per il digitale

Prima di avviare un progetto di trasformazione digitale, i sistemi di un'azienda devono essere conformi alle normative digitali e altamente flessibili.

Idealmente, l'impresa deve disporre di un ecosistema di sistemi in cui le persone possano accedere al loro lavoro, ai loro dati e alle loro attività facilmente, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

Spesso implementare soluzioni tecnologiche specifiche per i settori di riferimento, con funzionalità verticali integrate e in ambiente cloud, risulta la scelta vincente.



I sistemi e le applicazioni end-to-end dell'azienda dovrebbero essere eseguite su una piattaforma digitale comune che fornisca funzionalità moderne integrate come Internet of Things (IoT), intelligenza artificiale (AI), machine learning (ML), big data, mobility e analisi predittiva.

Il panorama IT di un'organizzazione deve supportare il concetto di iperconnettività, non solo collegando applicazioni e capacità digitali, ma persone, applicazioni, dispositivi, dati, clienti e fornitori per offrire il miglior ambiente di collaborazione e un vantaggio competitivo.

"I diversi fattori di instabilità che influenzano le condizioni di mercato attuali impongono sempre più alle aziende manifatturiere di prendere decisioni rapide e informate, da un lato per allinearsi alla domanda, dall'altro per ottimizzare le operation, riducendo gli sprechi e i costi e salvaguardando i margini.



In questi anni le aziende italiane hanno compreso l'importanza di investire in innovazione e in tecnologie per avere visibilità lungo tutta la supply chain e migliorare le attività, basandosi su una gestione intelligente dei dati aziendali.

La tecnologia da sola però non basta.

È essenziale avere un ambiente IT pronto a implementarla e intraprendere un processo di change management che coinvolge tutta l'azienda.

Tutti questi fattori devono integrarsi e combinarsi al meglio per realizzare la trasformazione digitale e ottenere quel vantaggio competitivo fondamentale nel business odierno", ha dichiarato Bruno Pagani, General Manager, Infor Italia.