Apple ottiene i diritti di sponsorizzazione per il Super Bowl Halftime Show

"Siamo orgogliosi di accogliere Apple Music nella famiglia NFL come nostro nuovo partner per l'iconico Super Bowl Halftime Show", ha affermato Nana-Yaw Asamoah, senior vice president of partner strategy della NFL.

"Non potevamo pensare a un partner più appropriato per la performance musicale più seguita al mondo di Apple Music, un servizio che intrattiene, ispira e motiva milioni di persone in tutto il globo attraverso l'interazione tra musica e tecnologia".

Il Super Bowl Halftime Show rappresenta in genere un numero di spettatori più alto durante quello che è già l'evento più visto ogni anno in tutti i media americani.

Il pubblico dell'Halftime Show durante il Super Bowl LVI a febbraio ha registrato un'audience televisiva nazionale media di 103,4 milioni di spettatori, battendo del 7% l'interazione dell'anno precedente.

Il Super Bowl Halftime Show del 2022 ha visto la partecipazione delle iconiche star dell'hip-hop Dr.



Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J.

Blige e Kendrick Lamar, che si esibivano al SoFi Stadium di Los Angeles, California.

L'Halftime Show per il prossimo Super Bowl LVII nel febbraio 2023 a Phoenix, in Arizona, che segnerà l'inizio dei diritti di Apple, non è stato ancora finalizzato nelle due squadre partecipanti, visto che siamo nella regular season.

Ma prima della finale, le anteprime dell'evento verranno pubblicate sui feed di Apple Music sulle piattaforme di social media TikTok, Instagram e Twitter.