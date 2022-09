IA e automazione per gestire le incertezze della supply chain e migliorare la sostenibilitÃ 

"Per combattere efficacemente i fattori di stress senza precedenti della supply chain, come l'inflazione, è imperativo che i CSCO si concentrino sull'attuazione di iniziative di analytics, AI e automazione per costruire supply chain intelligenti, resilienti e sostenibili", ha dichiarato Jonathan Wright, IBM Consulting Global Managing Partner, Sustainability Services and Global Business Transformation.

"Automazione e AI possono consentire ai CSCO e alle loro organizzazioni di raccogliere dati, identificare i rischi, convalidare la documentazione e fornire audit trail, anche in periodi di forte inflazione, contribuendo nel frattempo alla gestione dei rifiuti e dei consumi di carbone, energia e acqua".

I principali risultati dello studio dimostrano che i CSCO stanno adottando le tecnologie di intelligenza artificiale e automazione per fornire interconnessione con partner e fornitori e per consentire operazioni sostenibili e prevedibili.



- Quasi la metà (47%) dei CSCO intervistati ha dichiarato di aver introdotto nuove tecnologie di automazione negli ultimi due anni, un approccio che può aggiungere prevedibilità, flessibilità e intelligenza alle operazioni della supply chain, e di utilizzare l'intelligenza artificiale per monitorare e tracciare le prestazioni.

La sostenibilità è al tempo stesso una sfida e una spinta al cambiamento.

- I CSCO intervistati classificano la sostenibilità come la terza sfida più importante nel prossimo futuro, dopo le interruzioni della supply chain e l'infrastruttura tecnologica.



- Il 52% pone la sostenibilità in cima alla lista delle priorità o quasi.

- Il 50% dichiara che i propri investimenti in sostenibilità accelereranno la crescita aziendale.

- Ci dicono che le pressioni più dirette verso la trasparenza della sostenibilità provengono da: investitori (56%), membri del consiglio di amministrazione (50%) e clienti (50%).

"Gli Innovatori": il 20% degli intervistati si distinguono per la capacità di accelerazione dell'innovazione, guidata dai dati, per prepararsi a un futuro incerto.

Questo gruppo sta già superando i colleghi su parametri chiave tra cui una crescita del fatturato annuo superiore dell'11%.

I parametri sono:

- L'integrazione di flussi di lavoro automatizzati tra le funzioni organizzative e con i loro partner per ottenere visibilità, approfondimenti e azioni in tempo reale (il 95% in più rispetto agli altri CSCO).