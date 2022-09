Nonostante le turbolenze economiche all'Italia la leadership mondiale nella costruzione di superyacht

Rispetto agli altri Paesi, l'Italia è saldamente in testa per quanto riguarda gli ordini globali di Superyacht, con circa 520 progetti in Order Book nel 2022», spiega il Senior Partner Deloitte.

Tra le sfide per il settore, invece, rimangono in testa lo sviluppo del business e l'eccellenza operativa.

«La domanda potenziale della nautica di lusso è poco penetrata e i cantieri sono ancora legati a modelli tradizionali di "go-to-market", mentre negli anni gli altri comparti del lusso hanno sofisticato il loro modello di approccio della domanda di mercato effettiva e potenziale.



Iniziative strategiche di accelerazione della top line ed innovazione del modello di go-to-market potrebbero supportare le aziende del settore nello sviluppo del proprio business, con conseguenti impatti positivi in termini economici», conclude Nastasi.