Energy saving: l'importanza della diagnosi energetica

Le operazioni di diagnosi energetica sono finalizzate a rilevare la quota reale di energia elettrica o termica che viene consumata da una specifica linea produttiva, e a fornire anche informazioni su quanto il relativo impianto, di riscaldamento o di illuminazione, "pesi" sul fabbisogno energetico complessivo di un dato immobile: in questo modo l'impresa potrà, quindi, aumentare la propria efficienza energetica attraverso investimenti mirati.

Tale diagnosi, non fornisce solo preziose informazioni sui consumi energetici e sui possibili interventi per tagliare i costi in bolletta, ma anche idee per migliorare l'intero processo produttivo, la competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale dei processi.



A corroborare l'utilità dello strumento di analisi c'è la riconferma, nella Legge di Bilancio 2022, del Piano Transizione 4.0 che dà la possibilità, alle imprese, di sostenere gli investimenti in tecnologie per l'efficientamento energetico usufruendo di un incentivo sotto forma di credito di imposta.

L'orizzonte temporale previsto per beneficiare della misura va dal 2022 al 2025, prevedendo una ridefinizione delle aliquote a partire dal 2023.

Questa azione fa emergere un dato interessante su cui tutti noi, imprenditori e cittadini, dovremmo riflettere: l'efficienza energetica è necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Green Deal ma non solo.

È un'azione fondamentale per organizzare le risorse energetiche in modo produttivo ed economicamente sostenibile. La crisi energetica in corso e i problemi causati dalla siccità e dal climate change ci dimostrano il rapporto simbiotico tra l'efficienza e la sostenibilità: lavorare su entrambi è l'unico modo per garantire la continuità e la competitività del nostro sistema produttivo.



Marco Merlo Campioni, CEO di save NRG