CIO: l'aumento della complessitÃ  del cloud incrementa le sfide per le organizzazioni

"Le architetture multicloud e cloud-native sono fondamentali per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di trasformazione digitale", ha dichiarato Bernd Greifeneder, fondatore e Chief Technology Officer di Dynatrace.

"Se da un lato le organizzazioni traggono vantaggio dalla flessibilità e dalla scalabilità che queste tecnologie portano, dall'altro l'esplosione di dati di osservabilità e sicurezza che producono è sempre più difficile da gestire e analizzare.



Gli strumenti esistenti - e possono essere decine - conservano i dati in silos, rendendo difficile e costoso sbloccare gli insights quando le aziende ne hanno bisogno.

Di conseguenza, le aziende faticano a raggiungere i più alti standard di sicurezza e di prestazioni nei loro servizi digitali".

Navigare in un mare di dati

Il report ha inoltre evidenziato che:

- Il 45% dei CIO afferma che è troppo costoso gestire il grande volume di dati di osservabilità e sicurezza utilizzando le soluzioni analitiche esistenti, quindi conserva solo i dati più critici.

- In media, le organizzazioni catturano solo il 10% dei dati di osservabilità per successive interrogazioni e analisi.

- Quasi due terzi (63%) dei CIO afferma che i costi e i ritardi causati dalla reindicizzazione e dalla decompressione rendono difficile sbloccare il valore derivante dalla crescente quantità di dati acquisiti.



- Il 43% dei CIO afferma che gli attuali approcci all'acquisizione e archiviazione dei dati di osservabilità non saranno in grado di soddisfare le loro esigenze future.

- Il 93% dei CIO afferma che AIOps e automazione sono sempre più fondamentali per mitigare la carenza di professionisti qualificati in ambito IT, sviluppo e sicurezza e per ridurre il rischio che i team si esauriscano a causa della complessità dei moderni ambienti cloud e di sviluppo.

"In un mare di dati, i singoli data point sono molto più preziosi quando mantengono un contesto, ed è per questo che i team investono così tanto nel tentativo di correlare flussi diversi", ha continuato Greifeneder.

"Ma gli approcci manuali di oggi sono troppo reattivi e lenti, e perdono le informazioni più importanti.

I team hanno urgentemente bisogno di un nuovo approccio all'osservabilità e all'analisi e gestione dei dati di sicurezza.



Intelligenza artificiale e automazione devono essere alla base di questo approccio, che deve essere in grado di unificare tutti i dati e di mantenere intatte le loro relazioni e dipendenze.

Questo consentirà alle organizzazioni di massimizzare il valore dei propri dati e delle proprie persone, riducendo il tempo dedicato a banali attività manuali e consentendo un'innovazione più rapida e sicura".