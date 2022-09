Regali ed eventi aziendali: le migliori idee per un Natale di successo

Ecco perché una buona idea potrebbe essere quella di optare per qualcosa con cui non si può mai sbagliare: il buon cibo.

Il catalogo 2022 di Eataly propone innumerevoli soluzioni, come le sue confezioni regalo, per offrire la possibilità di assaporare il meglio della tradizione gastronomica italiana con una selezione di cibi e bevande di alta qualità.

In alternativa, c'è la Eataly Card, la Carta Regalo prepagata che consente a chi la riceve di fare la spesa in negozio o online, mangiare nei ristoranti Eataly di tutta Italia o acquistare un corso di cucina o una degustazione.

Regalare un'esperienza

Se invece l'obiettivo è stupire i propri dipendenti, clienti o fornitori con un regalo originale e ben pensato, non c'è niente di meglio che regalare un'esperienza.

Eataly in questo senso propone gli "Eatinerari" dei cofanetti regalo che propongono una selezione di percorsi di degustazione ed esperienze selezionate da Eataly, per chi ama il cibo e il bere di qualità: una visita in cantina, per esempio, ma anche un pranzo o una cena in ristoranti in giro per il nostro bel Paese o un corso di cucina.



Un'idea semplice ma d'effetto per stupire e lasciare un ottimo ricordo.

Un Natale buono in tutti i sensi

Il Natale è una festa all'insegna dell'altruismo e della generosità e allora perché non fare i propri regali in un'ottica di beneficenza e di aiuto del prossimo?

Acquistando i regali di Natale aziendali di Eataly si sostiene il programma di Alimentazione Scolastica del World Food Programme (WFP).

Per ogni confezione natalizia venduta, Eataly dona l'equivalente di un pasto nutriente che il WFP fornisce ai bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo.

L'acquisto da parte delle aziende contribuisce quindi a garantire che moltissimi bambini possano avere accesso a istruzione, salute e nutrizione grazie ai pasti scolastici del WFP.

Un ottimo modo per festeggiare un Natale buono in tutti i sensi!