I 5 approcci fondamentali per personalizzare l'experience e aumentare l'engagement

Esattamente come quando si scelgono gli amici, le persone sono motivate a optare per determinati prodotti o brand perché associano loro un'impressione positiva.

Questo avviene quando l'azienda è in grado anche di soddisfare bisogni e desideri profondi, persino inconsci.

Per esempio, importanti motivazioni emotive includono il desiderio di "distinguersi dalla massa" e "avere fiducia nel futuro" oppure "raggiungere un senso di benessere", solo per citarne alcuni.

Diverse indagini, fra cui una ricerca dell'istituto Motista, hanno confermato che le organizzazioni che sono "emotivamente connesse" con i loro consumatori possono contare su maggiore valore (oltre che su una maggiore differenziazione) rispetto a quelle che hanno semplicemente clienti "soddisfatti".

3 - Intervenire anche sui feedback negativi degli utenti

Fornire un'experience personalizzata di valore significa anche intervenire sulle aree di insoddisfazione o di scarsa soddisfazione dell'utente, offrendogli prima di tutto ascolto, ma anche assistenza e interventi "riparatori" o compensativi mirati.



Inviare una mail o un whatsapp generico di scuse per un disservizio è già qualcosa ma ricevere, per esempio, una telefonata dall'operatore del call center in risposta a un reclamo per capire cosa non ha funzionato, ha un impatto molto più forte sulla percezione dell'azienda e sulla relazione che l'utente avrà con questa in futuro.

4 - Superare la classica segmentazione

La segmentazione tradizionale del pubblico sulla base dei dati storici è importante, ma non si può sottovalutare la dinamicità attuale dei comportamenti e dei bisogni dei consumatori; in altre parole, è probabile che molti clienti rientrino in più segmenti o che appartengano a un dato cluster in un particolare momento della loro relazione con il brand, ma non in seguito.

Motivo per cui è fondamentale, per offrire una experience personalizzata ed efficace, sviluppare anche un approccio di suddivisione dei target il più possibile dinamico.

5 - Utilizzare al meglio le potenzialità della tecnologia

Per offrire esperienze personalizzate rilevanti è necessario -da un lato- identificare le esigenze dei clienti in tutti il ciclo di relazione con il marchio e in ogni punto di contatto; dall'altro essere in grado di attivare azioni il più possibile "mirate" ma su larga scala.



Un obiettivo molto complesso, ma raggiungibile grazie alla tecnologia attraverso l'uso dei data, dell'AI, del deep learning, di algoritmi avanzati e di soluzioni di automazione - come nella pluripremiata piattaforma SaaS di Medallia - "Medallia Experience Cloud" - che permette alle imprese, ascoltando la voce dei consumatori, di disporre di potenti insight operativi in grado di guidare le decisioni e garantire la massima personalizzazione.