Come le aziende del Finance possono sfruttare le recensioni per fidelizzare i clienti

E da questa caduta, i business non si sono mai completamente ripresi.

Tutt'oggi, oltre il 50% dei consumatori dichiara che il proprio livello di fiducia nei confronti dei fornitori di servizi finanziari si è abbassato negli ultimi tre anni ed è solo il 17% a dirsi fiducioso nei confronti delle istituzioni finanziarie in tempi di crisi.

Ma per far sì che i clienti condividano informazioni sensibili o confidenziali con un business, è essenziale che si fidino del brand.

La fiducia è perfino più importante del costo (45% e 43%) nella classifica dei fattori che convincono le persone a scegliere una banca rispetto ad un'altra.

Quindi, come possono le aziende nel settore della finanza generare fiducia e lealtà in un mercato sempre più affollato e competitivo? Dato il forte scetticismo nei confronti delle aziende che offrono servizi finanziari, i clienti preferiscono fare affidamento sui contenuti generati da altri utenti, come recensioni, valutazioni, testimonianze e video.



Infatti, il 76% degli utenti si fida molto più dei contenuti generati dai propri simili che di quelli creati dai brand stessi.

Le valutazioni e le recensioni dei clienti sono l'equivalente digitale del passaparola e per questo, sono ritenute dagli utenti le fonti più affidabili da cui attingere.

In un sondaggio di Trustpilot, il 61% dei consumatori ha affermato che le valutazioni e le recensioni sono per loro "molto importanti" o "importanti" quando sono alla ricerca di prodotti o servizi finanziari.