La gran parte delle PMI italiane non ha ottimizzato la propria azienda per l'hybrid working

Quasi la metà delle PMI nazionali perde almeno sette ore al mese per dipendente a causa dei tempi di interruzione dell'attività IT, pari a 12 giorni all'anno, e solo l'11% ritiene di disporre delle risorse IT sufficienti per supportare la propria forza lavoro.

Per coloro che hanno dichiarato di non avere risorse adeguate, la carenza più frequente è quella di personale: il 40% ha indicato di non avere abbastanza dipendenti per la sicurezza IT, mentre il 20% ha dichiarato lo stesso per l'IT in generale.

Non sorprende quindi che le PMI si orientino verso soluzioni tecnologiche più convenienti e affidabili, in grado di semplificare la gestione dell'IT mantenendo la sicurezza e la produttività di tutta la forza lavoro.

I dispositivi sono il cuore di questo fenomeno. Il 71% delle PMI italiane ritiene le decisioni di acquisto dei computer portatili siano più importanti oggi rispetto a prima della pandemia. Allo stesso modo, le tecnologie emergenti come le infrastrutture Virtual Desktop (VDI) (55%) e le soluzioni di edge computing (53%) occupano posti di rilievo in questa classifica, grazie alla loro capacità di garantire ai dipendenti un ambiente remoto altamente sicuro e produttivo.

La sicurezza rimane la principale priorità

Ultima ma non meno importante, la sicurezza rimane una priorità fondamentale per le aziende che si trovano ad affrontare un panorama di minacce informatiche in costante evoluzione.



La ricerca ha rilevato che il 47% delle PMI italiane ritiene che la sicurezza sia stato l'elemento dell'IT più impegnativo da gestire durante la pandemia.

Questo dato si divide tra sicurezza della rete (22%) e dei dispositivi (25%), evidenziando la necessità che la sicurezza sia alla base di ogni componente dell'infrastruttura IT, dal core della rete fino all'hardware nelle mani dei dipendenti.