Ispirare la carriera dei dipendenti nell'era della Great Resignation

- è probabile che più di un miliardo di posti di lavoro vengano trasformati dalla tecnologia entro i prossimi otto anni.

È chiaro che l'economia post-pandemica richiederà nuove competenze alla forza lavoro, la sfida davanti a noi è tracciata.

Ma una cosa che mi piace delle sfide è che sono accompagnate da opportunità.

Mentre consideriamo l'impatto del divario di competenze tecniche nel mondo, abbiamo davanti a noi il fenomeno "delle grandi dimissioni" o del "grande riorientamento", come alcuni preferiscono chiamarlo.

Qualunque siano i termini usati per riferirsi a questo periodo della nostra storia, la verità è che molte persone stanno riflettendo in questo momento sui loro percorsi di carriera.

Ciò significa che non c'è mai stato un momento migliore per i leader per invitare i propri collaboratori ad acquisire nuove competenze tecniche e per incoraggiare la riqualificazione e il miglioramento delle conoscenze.

Tre priorità per i leader

Governi, industria, comunità e organizzazioni educative devono collaborare per affrontare le implicazioni di vasta portata di un divario di competenze sempre più esteso.



C'è slancio nel mercato, ma c'è anche molto lavoro da fare.

A mio avviso, ci sono tre grandi priorità per i leader per incoraggiare l'apprendimento delle competenze tecniche in questo momento.

1 - Comprendere le barriere percepite

Una ricerca recente suggerisce che le persone possono provare apprensione quando devono acquisire nuove competenze.

Tali ragioni includono per esempio la salute mentale, problemi di conciliazione familiare, trasporti, reddito insufficiente, età, barriere linguistiche.