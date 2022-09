Immobiliare: in Europa mercato in frenata ma ancora in crescita

Nella media dei cinque principali Paesi la crescita nel 2022 è stimata del 12,1 per cento rispetto al 2021; allargando ai 28 Paesi della UE la media del fatturato generato a fine 2022, si stima un incremento rispetto all'anno precedente del 9,9 per cento.

Un contributo importante alla crescita dei fatturati globali in termini di valore arriva dalla variazione positiva dei prezzi registrata quest'anno a cui ha evidentemente contribuito l'aumento dell'inflazione degli ultimi mesi.

Nel comparto residenziale si prevede che a fine anno i prezzi delle case nei cinque Paesi più industrializzati registreranno un aumento medio del 4,5 per cento, mentre la stima per l'anno successivo è fissata al +6,5 per cento medio annuo.

Sul fronte delle transazioni immobiliari residenziali, l'Italia dopo l'eccezionale performance del 2021, si prevede che chiuderà già in leggero calo il 2022 con una diminuzione degli scambi del 5,3 per cento, attestandosi sulle 710mila compravendite.



Per il 2023 si prevede una ulteriore discesa che dovrebbe comunque restare inferiore ai 6 punti percentuali e circa 670mila compravendite.

Il comparto retail continua ad offrire un quadro piuttosto travagliato sul fronte dei prezzi che nel 2022 registrano una crescita dello 0,8 per cento anno, mentre la previsione per il 2023 è di un aumento del 4,3 per cento.

Segnali positivi per il comparto retail arrivano dagli investitori che nella prima parte dell'anno corrente hanno aumentato, rispetto al primo semestre 2021, del 31per cento i loro volumi giungendo a un totale di 10,3 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il comparto della logistica, le previsioni sulla chiusura del 2022 sono positive anche se più prudenti rispetto agli anni passati.

Nella media generale i valori dovrebbero aumentare del 2,9 per cento rispetto all'anno scorso, mentre per il 2023 si prevede un aumento di un punto percentuale in più rispetto a quest'anno.