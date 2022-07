Tokyo Ã¨ la World's Leading Sports City per il 2022

Anche le altre città ospitanti della F1 di Abu Dhabi, Budapest, Istanbul e Melbourne, hanno scalato la classifica.

Come ogni edizione della classifica, le tre città con il punteggio più basso escono dall'elenco e vengono sostituite dalle prime tre città non elencate nominate dagli intervistati.

Di conseguenza, Marsiglia, Jeddah e Sochi escono di scena e saranno sostituite l'anno prossimo da Il Cairo, Città del Messico e Las Vegas.

Il Cairo sarà l'unica città africana in classifica il prossimo anno, mentre Città del Messico tornerà in lista dopo alcuni anni di assenza.

Las Vegas si unisce alla lista come presenza emergente nel mondo dello sport, con la città che ora vanta una franchigia NFL e si prepara a ospitare il suo primo Gran Premio di Formula 1 l'anno prossimo.

E si vocifera da tempo che potrebbe vedere la nascita (o lo spostamento di una esistente) franchigia dell'NBA.



Rio de Janeiro, sede delle Olimpiadi del 2016, ha visto il più grande calo tra tutte le città in classifica, scendendo di 18 posizioni al 45° posto.

BCW ha osservato che le città spesso "perdono forza" dopo la spinta positiva delle Olimpiadi.

BCW ha anche previsto che le 16 città tra Stati Uniti, Canada e Messico che ospiteranno le partite durante la Coppa del Mondo 2026 di calcio inizieranno a scalare la classifica, o ad entrare nella lista, nei prossimi anni.

Più della metà di queste città figura già nell'elenco.

Secondo Lars Haue-Pedersen, Amministratore delegato di BCW Sports, "la classifica di quest'anno sottolinea ancora una volta il ruolo positivo che i grandi eventi sportivi possono svolgere in termini di collegamento dello sport all'immagine di una città.

Il mondo è cambiato a causa della pandemia, ma l'impatto dei più grandi eventi sportivi sull'immagine percepita di una città ospitante è ancora forte e sembra diventare ancora più forte.



C'è molto lavoro da fare in questa classifica annuale e siamo orgogliosi di fornire questo lavoro all'industria e di contribuire al dibattito in corso su come gli eventi sportivi svolgano un ruolo importante nel migliorare la percezione globale di una città".

La classifica è compilata sulla base di una combinazione di analisi basate sulla percezione e analisi quantitativa approfondita.

Si concentra sulle opinioni di presidenti di federazioni internazionali, segretari generali, esperti del settore sportivo e oltre 300 rappresentanti dei media sportivi.

BCW ha utilizzato lo strumento di analisi dei social media Brandwatch per analizzare l'associazione tra lo sport e una città nello spazio digitale.

L'analisi ha misurato il numero totale di menzioni della parola "sport" in associazione con il nome della città su piattaforme di social media e altri siti web.