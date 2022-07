In Italia crescono del 20% in tre anni le carte loyalty

Valeria Santoro (Stocard): è indispensabile anticipare i comportamenti e le necessità dei consumatori e offrire loro un servizio personalizzato e distintivo, che può essere sviluppato solo attraverso la raccolta e l'analisi dei dati contenuti nelle carte fedeltà

La relazione con il cliente e la fidelizzazione si confermano una priorità per i retailer italiani, soprattutto dopo oltre due anni di pandemia.

Al contempo i consumatori del Bel Paese sono sempre più abituati a sottoscrivere e utilizzare le carte fedeltà in molteplici aree di spesa.

Secondo l'Osservatorio Loyalty di Stocard by Klarna dal 2019 al 2022 le carte fedeltà per utente sono cresciute del 20%, circa 3 carte in più di media per consumatore.