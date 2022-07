Come cambia la globalizzazione

Ricorrere a un solo fornitore di materie prime o di semilavorati o a un unico subappaltatore ormai non è più pensabile.

Le criticità riscontrate nella gestione delle scorte "just in time" durante il covid ma anche alla riapertura avevano già causato colli di bottiglia, alcuni dei quali non ancora risolti.

Il "just in stock", ossia la semplice disponibilità a scaffale dei prodotti da vendere, ha preso il sopravvento sul "just in time".

Il congelamento degli asset russi in dollari e in euro o le pressioni pubbliche a lasciare un paese aggressore rendono difficile moltiplicare e diversificare i fornitori poiché occorre restringerli a una cerchia di paesi e aree che rimarrebbero potenzialmente alleati in caso di conflitto.



C'è anche da dire che la simmetria della relazione produttori/consumatori è tutta da dimostrare visto che, come illustra il caso russo con l'energia o i metalli rari, le esportazioni possono essere rivolte verso altri paesi in tempi anche abbastanza rapidi.

In un'epoca turbolenta come quella attuale, siamo quindi più che mai orientati a privilegiare le società con bilanci di qualità.

Un'azienda in grado di gestire e finanziare senza intoppi un po' più di scorte e capace di garantirsi gli approvvigionamenti necessari saprebbe sicuramente anche far fronte senza troppi problemi a una fase più o meno estesa di rallentamento.

Olivier De Berranger, Chief Investment Officer di La Financiere de l'Echiquier