Nell'era post-cookie la trasformazione digitale del commercio in Italia accelera

Ma i siti di eCommerce sono solo la punta dell'iceberg del cambiamento e le aziende competono per soddisfare le aspettative dei consumatori tramite nuove opzioni di acquisto.

In Italia si prevede che nei prossimi due anni il 47% dei ricavi arriverà dai canali digitali.

b) Le opzioni di pagamento alternative sono in aumento.

Si prevede che l'utilizzo delle criptovalute come opzioni di pagamento alternative aumenterà nei prossimi anni.

Nel frattempo, anche i wallet digitali e le modalità di pagamento rateali sono in crescita.

In Italia, il 62% degli intervistati ha dichiarato di accettare almeno un'opzione di wallet digitale al momento del pagamento.

c) Investire nell'automazione rende i dati ancora più importanti. A causa dell'inflazione e della fine dell'uso dei cookie di terze parti, i brand si stanno concentrando per ottimizzare il più possibile i dati dei consumatori al fine di aumentare l'efficienza e la redditività.