Gli imprenditori stanno trasformando le aziende per renderle piÃ¹ flessibili e pronte al cambiamento

Secondo Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West, "digitalizzazione e sostenibilità sono le due leve che permetteranno alle imprese italiane di essere resilienti e costruire le basi per un nuovo futuro.

Per questo, il PNRR continua ad essere una grande occasione di trasformazione, ma la sfida, per il 44% delle aziende che abbiamo intervistato, è quella di coadiuvare le opportunità del Piano con i propri piani di investimento.

Oggi più che mai è fondamentale essere preparati alla trasformazione, mettendo in campo visione strategica, flessibilità e focus sull'execution".

Per celebrare gli imprenditori che sono stati in grado di contribuire in modo significativo allo sviluppo italiano da un punto di vista economico, ambientale e sociale, anche quest'anno sono aperte le candidature per la XXV edizione del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno ideato e promosso da EY come riconoscimento che, dal 1997, celebra gli imprenditori capaci di contribuire in modo significativo allo sviluppo economico, ambientale e sociale del nostro Paese.



Per Massimiliano Vercellotti, Responsabile italiano del Premio EY L'Imprenditore dell'Anno, "i risultati della survey mostrano come gli investimenti e i piani di crescita delle aziende del Paese non si sono indeboliti nonostante le incertezze economiche mondiali.

Le imprese non hanno perso fiducia nel futuro, ma sarà importante valutare quanto perdureranno le condizioni attuali e, in particolare, l'andamento dei prezzi e dell'inflazione in Europa.

Sugli investimenti, soprattutto nel settore manifatturiero, appare evidente un'accelerazione sui temi della digitalizzazione dei processi e dell'innovazione grazie anche alla spinta indotta dal contesto pandemico.