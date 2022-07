PerchÃ¨ la BCE Ã¨ piÃ¹ lenta della FED

Lo shock dei prezzi energetici dovuto alla guerra in Ucraina si sta trasformando in uno shock quantitativo.

I flussi giornalieri di gas dalla Russia attraverso il Nordstream (il principale canale di fornitura di gas dalla Russia all'Europa) sono diminuiti di circa il 60% da metà giugno, con la Russia che ha ufficialmente attribuito la colpa a difficoltà di natura tecnica.

Di conseguenza, i prezzi dei futures sul gas in Europa sono raddoppiati nell'ultimo mese.

Ancora peggio, se i flussi non saranno ripristinati dopo la manutenzione del Nordstream prevista per la fine del mese, sarà difficile per i Paesi europei fare scorte di gas per i mesi invernali.

Ciò porterebbe probabilmente ad un razionamento dell'energia, ad interruzioni della produzione e ad una recessione nel corso dell'anno.

Come negli Stati Uniti, l'elevata inflazione impedirebbe probabilmente alla BCE di effettuare una svolta politica immediata.