Marketing Business-to-Business: Ã¨ il momento di social selling e gestione lead

Un processo confermato dalle ultime rilevazioni: è raddoppiato il numero di aziende che destina oltre il 5% del proprio fatturato a investimenti sul marketing digitale".

Gli ultimi due anni hanno di fatto tracciato una linea netta: con la pandemia è andata in soffitta la classica stretta di mano.

"Si è compreso che per il B2B non era più possibile operare in ambito marketing così come si faceva prima", prosegue Simone Perenzin, COO di Spider 4 Web.

Davanti all'impossibilità di sfruttare canali quali fiere di settore, visite ai clienti e incontri di networking, alcuni strumenti digitali, già utilizzati in ambito marketing, sono diventati sempre più importanti anche per i processi di vendita.

"Il reparto commerciale ha capito che, grazie allo studio e all'implementazione di strategie e tecniche di Lead Generation e Account Based Marketing, il marketing è diventato un prezioso alleato per l'acquisizione di nuovi contatti di potenziali clienti che, se opportunamente seguiti e gestiti, possono generare interessanti opportunità commerciali", sottolinea Pizzato.