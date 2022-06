La cybersecurity necessita di competenze, ma anche collaborazione tra IT e sicurezza tradizionale

Una ricerca di mercato di Cohesity, realizzata da Censuswide, ha messo in evidenza come la cybersecurity sia diventato davvero un tema di business.

"I dati esfiltrati dalle aziende - ha dichiarato Albert Zammar, Regional Director Southern Europe di Cohesity - vanno oltre i concetti di informazioni aziendali, perché comprendono anche i dati delle persone che possono essere utilizzati per danneggiare le infrastrutture delle organizzazioni e i singoli individui.

Il problema da risolvere è cercare di capire come l'informatica e chi ricopre una posizione di responsabilità della sicurezza possano lavorare insieme al fine di collaborare per avere un impatto positivo sulla sicurezza del business.

L'analisi delle criticità oggi è davvero trasversale e servono competenze che spesso in azienda mancano".

Sinergia

"Le aziende si muovono molto sulla prevenzione degli attacchi informatici - ha proseguito Zammar - ma oggi serve una strategia più completa e olistica, per fare in modo che vi siano meno problematiche sulla superfice di attacco e che si operi per collaborare in caso di crisi".