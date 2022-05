Con il Digital Markets Act piÃ¹ equilibrio e concorrenza nel mercato eCommerce

Con il Digital Markets Act più equilibrio e concorrenza nel mercato eCommerce

Manuela Borgese (Aicel): il DMA è una rivoluzione che accogliamo con favore nel mercato del commercio elettronico perché riporta equità e trasparenza, privilegiando la libera concorrenza

Il Digital Markets Act (DMA) diventa sempre più realtà.

Aicel (Associazione Italiana Commercio Elettronico) esprime grande soddisfazione per la rivoluzione messa in campo in seguito a un impegno durato anni per favorire il corretto equilibrio del mercato digitale.

Dal 2017 Aicel è intervenuta di fronte alle istituzioni europee nell'ambito di azioni congiunte con altre realtà di rappresentanza per mettere la parola fine al vuoto normativo che consentiva alle big tech di dominare il mercato a svantaggio dei merchant più piccoli, spesso esclusi o penalizzati arbitrariamente (per esempio nell'ordine di visualizzazione dei loro prodotti).