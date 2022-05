Come cambieranno i modelli di consumo con le prossime generazioni?

Ciò ha contribuito ulteriormente a far crescere l'industria dell'eCommerce a un ritmo rapido, guidata, da un lato, dagli iperconnessi Millennials e, dall'altro, dalle generazioni più anziane costrette ad utilizzare prodotti e servizi disponibili solo su internet durante la pandemia.

La tecnologia, e la digitalizzazione di quasi ogni aspetto della vita, hanno avuto un impatto sostanziale sull'evoluzione dei modelli di consumo.

Questi sviluppi hanno permesso ai consumatori di essere più esigenti e più perspicaci rispetto a ciò che consumano, ma anche e soprattutto nel modo in cui lo fanno.



Per i consumatori ora c'è più scelta rispetto al passato, dato che l'ingresso nel mercato è facilitato da internet e dai social media, che rappresentano strumenti di pubblicità diretta ed efficace dal punto di vista dei costi.

Oggi abbiamo la possibilità di ricevere consegne in giornata, strumenti per comparare i prezzi e forum di recensioni: queste possibilità implicano che chi non riesce a produrre il valore migliore, nella maniera più efficiente e in modo da soddisfare adeguatamente il cliente, è destinato a perdere terreno.

L'esperienza di shopping omnicanale sta diventando la norma, e sta diventando rapidamente un requisito di base minimo che i consumatori si aspettano, specialmente i nativi digitali delle giovani generazioni.

Questo significa che è necessario offrire le migliori esperienze di shopping online e di persona (e tutto ciò che sta in mezzo tra le due).



Un aspetto fondamentale della trasformazione delle tendenze dei consumatori è il declino degli intermediari e l'evoluzione verso transazioni dirette e B2B.

Questo cambiamento continuo nel modo in cui oggi acquistiamo è cruciale nella storia del consumo, perché non capire o non adattarsi a queste aspettative dei consumatori è dannoso per qualsiasi brand: studi recenti hanno scoperto che un consumatore su tre abbandonerebbe persino il proprio marchio preferito dopo una sola esperienza negativa.

La lealtà dei consumatori verso un marchio è forte, ma si esaurisce, come nell'esempio di cui sopra, se il brand non riesce a stare al passo con i tempi.

I Millennials e la Generazione Z sono particolarmente sensibili alla sostenibilità di ciò che comprano, fanno e consumano.

Dal momento che si prevede che la Generazione Z costituirà la metà dei consumatori globali, non è una circostanza irrilevante.



Questo si collega anche al punto precedente: il consumatore di oggi è sempre più esigente.

Sempre più consumatori, specialmente in questa fascia demografica, affermano di voler rimpiazzare i brand tradizionali con altrettante versioni più ecologiche, se disponibili.

La possibilità di fare questa scelta è naturalmente facilitata dalla tecnologia.

La crescente consapevolezza tra i consumatori sul tema della sostenibilità riguardo al cambiamento climatico e alla biodiversità ha provocato la necessità di un cambiamento per fornitori, i rivenditori e affini per offrire opzioni sostenibili ai propri clienti: l'alternativa sarebbe quella di rischiare di perderli del tutto.

Si tratta di una considerazione particolarmente rilevante perché la ricerca ha dimostrato come i consumatori di oggi e di domani si concentrino sul rapporto qualità-prezzo, ma allo stesso tempo siano disposti a pagare di più per prodotti e servizi che ritengono "migliori" in termini di impronta ambientale ed ecologica.



Cédric Le Berre, Senior Analyst di Union Bancaire Privée (UBP)