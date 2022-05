L'ombra dietro il successo del manager

Agenda, archivio, documentazione, organizzazione, riunioni, viaggi", edito da FrancoAngeli.

Una professione che, causa l'evoluzione tecnologica, la digitalizzazione, l'affermarsi di strutture organizzative sempre più snelle ed essenziali, ha visto una progressiva riduzione di questo ruolo.

Sono sempre più numerosi manager self-made, ovvero capaci e richiesti di gestirsi anche la propria agenza e programmi di lavoro (che sia una scelta economicamente sostenibile e motivabile è tutto da dimostrare?).

Sostengono le Autrici che "da molto tempo ormai le funzioni e i compiti richiesti ad assistenti di direzione e segretarie d'ufficio non riguardano più solo la dattilografia e la gestione dell'agenda.

Oggi sono figure professionali che lavorano in team e con manager molto dinamici, abituati a lavorare in presenza o in remoto.