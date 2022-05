HR: il lavoro ibrido, prima della tecnologia, avrÃ  bisogno di nuovi spazi, processi e mentalitÃ 

D'altro canto, credo che bisognerà lavorare tanto sul cambio di mentalità di manager e persone per poter abbracciare queste novità".

Una sfida, questa da non sottovalutare, nella quale ascolto ed empatia diventano obiettivi strategici da raggiungere.

"Ascoltare le persone e quindi essere più empatici e cambiare stile di leadership affinché sia più attento alla cura delle persone è una via da perseguire", sottolinea Ladisa.

"L'importante è riuscire a far sentire le persone ancora parte di un'organizzazione.



Sotto questo profilo, la distanza dovuta alla non presenza richiede un hybrid working style bilanciato e di buon senso.

Per esempio, nella nostra azienda abbiamo pensato a quanto sia fondamentale ritrovarsi in ufficio e così non abbiamo voluto un'ibridazione che portasse le persone lontano dal luogo di lavoro per troppi giorni a settimana.

Perché il senso di appartenenza e la relazione sono essenziali per noi".

Attitudini, quindi, più che competenze che richiedono a loro volta una visione differente sia nella gestione delle persone, sia nella progettazione degli spazi e nel disegno dei processi. "Pensando all'ufficio del futuro - chiosa il manager -, credo che vadano tenuti presenti due elementi: il punto di vista più architettonico da considerare con questa nuova modalità di lavoro e un ripensamento dei processi e dei flussi di lavoro.



Se si disegnano i processi di lavoro interfunzionali, infatti, si deve disegnare anche una certa spazialità o vicinanza che comunque dovrà tenere conto di un aspetto fondamentale, ovvero, l'attrattività del luogo di lavoro per il dipendente.

In questo senso, la sede lavorativa dovrà essere appealing.

Dovrà fare stare bene le persone, con una percezione più ampia di 'wellbeing' al fine di avere questo senso di appartenenza bilanciata da un 'feeling' di modernità grazie al lavoro ibrido e alle tecnologie che lo renderanno possibile".

Per i lettori di Business Community sconto del 30% sull'iscrizione (codice sconto: HRDB22).

Iscriviti subito!