Alluminio: il nostro Paese all'avanguardia nel riciclo e con ottimi risultati

"Il nostro Paese", ha commentato il Presidente di CIAL Carmine Bruno Rea, "con un tasso di riciclo del 67,5% - in linea con i valori degli ultimi anni - non solo ha da tempo raggiunto e superato gli obiettivi al 2025 e al 2030, ma si colloca ai primi posti in Europa con quasi 10 punti percentuali sopra la media degli altri paesi.

Si tratta di un risultato molto importante che denota la validità e l'efficacia del sistema nazionale di gestione dei rifiuti di imballaggio basato su una solida e consolidata collaborazione tra pubblico e privato.



Uno degli strumenti, infatti, più importanti e che hanno garantito che il sistema funzionasse con successo, efficienza ed efficacia - ha proseguito il Presidente Rea - è l'Accordo Quadro Anci-Conai-CIAL, con risultati e performance crescenti e in linea con i migliori standard europei.

L'accordo quadro nazionale conferma l'importanza della vocazione sussidiaria al mercato di CIAL e il suo forte impegno per una corretta e fluida gestione dei rifiuti di imballaggio all'interno di un quadro normativo in continua evoluzione e in un momento storico caratterizzato da grandi incertezze sul mercato delle materie prime.

Nel 2021 il nostro Consorzio, in base all'accordo quadro Anci-Conai-CIAL e a un sistema premiante della qualità, modulato sull'andamento del mercato dell'alluminio," ha concluso Rea "ha riconosciuto ai comuni italiani convenzionati con CIAL circa 11 milioni di euro".

Un packaging "permanente"

Leggero, per niente inquinante, riciclabile al 100% e per infinite volte.



Robusto ma duttile, resistente ma malleabile.

L'alluminio è oggi utilizzato per la produzione di svariate tipologie di packaging/imballaggi utili per contenere, proteggere e conservare prodotti alimentari e di altra natura: lattine per bevande, scatolette e vaschette per alimenti, fogli sottili, bombolette spray, tubetti, tappi e chiusure.

Tutti questi materiali, dopo aver svolto la propria funzione possono facilmente essere trasformati in nuovo alluminio pronto a essere (ri)utilizzato per realizzare, a costi ambientali particolarmente bassi, numerosissimi prodotti di lunga durata.

Basti pensare che oggi, il 75% di tutto l'alluminio da sempre prodotto nel Mondo è ancora in uso.