Entro la fine del 2022 i marketer si affideranno alla Single Customer View

La ricerca è stata presentata da Zeotap all'interno del suo report "The Data Secrets of Successful Marketers".

E' stato chiesto a 500 senior marketing leader se hanno raggiunto (o meno) i loro obiettivi per il 2021: in base ai risultati ottenuti, sono quindi stati individuati cinque distinti archetipi di successo.

Agli intervistati sono state quindi poste domande progettate per analizzare quanto gli stessi fossero "data-driven" e le risposte sono state ordinate rispetto al livello di successo dei rispondenti.

La ricerca evidenzia che, per molti esperti di marketing, l'unificazione di più fonti di dati in una visione unica del cliente o "golden record" rimane una sfida.

Tuttavia, tra il 20% dei marketer che attualmente non dispone di un tale record, secondo la ricerca, il 99% di loro lo raggiungerà entro la fine del 2022.

Questa impennata è in parte il risultato dell'eliminazione dei cookie di terze parti da parte di Google nel 2023.