Manager, date sfogo al lateral thinking

In questo libro, Losito si muove con fluidità fra teorie dell'umorismo ed elementi di bio-socialità, riflessioni filosofiche e riferimenti letterari, tecniche di storytelling e metodi alternativi per elaborare soluzioni non convenzionali, individuando nell'umorismo un atto espansivo della mente e la forma più pura di pensiero laterale.

Scrivere il paragrafo di un grande romanzo, risolvere un enigma di sudoku, capire la battuta di un comico, ideare una campagna pubblicitaria diventano gesti che hanno una radice comune: sorprendere le abitudini e i modelli abituali di pensiero e comunicazione.



Tra folgorazioni e lampi di genio, il risultato è una lettura ricca di aneddoti, esempi ed esercizi che, capitolo dopo capitolo, sfidano ciascuno di noi a giocare con le idee e con le parole.

Ho iniziato a intendere la scrittura umoristica e i processi creativi come movimenti analoghi di un'unica forma di pensiero: pensare laterale.

Esistono vari studi sui processi sottesi all'esperienza umoristica, allo slittamento cognitivo che vi è alla base ed esiste una solida letteratura sulla mente creativa.

Il testo di Losito si pone l'obiettivo di individuare i punti di convergenza e di tracciare un ponte tra essi, partendo proprio dall'assunto che lo humor, al pari del pensiero laterale "nasce nel momento in cui l'interpretazione normale di una cosa viene scossa dall'improvviso presentarsi alla coscienza di un'interpretazione diversa".



Lo humor come l'intuizione genera un modo alternativo di elaborare l'informazione disponibile.

Come spiega l'autore, "l'atto di ridere è un fenomeno fisico che comporta un coinvolgimento esteso del nostro corpo, i nostri sensi, le nostre emozioni, la nostra idea di morale, il nostro senso del pudore.

È un atto riflesso in cui si contraggono quindici muscoli facciali accompagnati da rumori irrefrenabili.

Perdiamo il controllo, ci teniamo la pancia, gli occhi lacrimano, inaliamo ed espelliamo aria con maggiore frequenza e intensità rispetto al normale.

Durante la risata si espira molta più aria rispetto alle normali fasi della respirazione - inspirazione, pausa, espirazione, pausa - e attraverso inalazioni veloci i polmoni si riempiono e si sgonfiano rapidamente, incrementando la quantità di aria inspirata ed espirata, garantendo un maggiore apporto di ossigeno alla circolazione sanguigna.



Lo humor è la sola attività intellettuale a generare uno stimolo così complesso.

Ridere è un'attività universale per tutto il genere umano, un codice diffuso, secondo norme proprie, in ogni cultura, con un suono comune che si manifesta in modo spontaneo".

Tutto chiaro, tutto giusto, direbbe Crozza: ma chi ha il coraggio di ridere in faccia al proprio capo? Questo meriterebbe un altro libro!

Titolo: Humor e pensiero laterale.

I processi mentali che stimolano la creatività

Autore: Filippo Losito

Editore: Egea

Pagine: 160

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione



@Aures Facebook