Workplace ibrido: ripensare spazi e presenze per ottimizzare l'efficienza

Emerge quindi sempre di più come scelta preferenziale una modalità di lavoro ibrida, come ha attestato il nuovo rapporto sullo smartworking dell'Osservatorio del Politecnico di Milano e, anche se nel nostro Paese lo smartworking emergenziale sarà garantito fino alla fine dell'anno, le aziende si stanno allenando per trovare il giusto equilibro tra lavoro da remoto e in ufficio.



Tale processo riguarda soprattutto le grandi aziende per le quali è in corso il rientro parzialmente in sede, mentre quasi 700mila i lavoratori del pubblico impiego e tra i 700 e gli 800mila quelli del privato da marzo ad oggi sono rientrati in totale presenza, soprattutto nella piccola e nella media impresa.

La chiave per poter cogliere i benefici di uno workspace ibrido sarà proprio la capacità di fare un uso intelligente dei nostri uffici, ridisegnando gli spazi per facilitare le riunioni e il lavoro collaborativo che rappresenta il vero principale vantaggio di avere tutti insieme in un unico spazio!

Ottimizzare l'ambiente di lavoro, ove possibile, sarà un altro aspetto fondamentale anche per i nuovi assunti, assicurando loro di poter essere connessi all'azienda in un modo più ampio, non sostenibile adottando al 100% di lavoro a distanza.

Non ci sono regole ferree quando si ridisegna l'ambiente lavorativo di un'azienda, ma il tempismo gioca un ruolo importante.



Per i nuovi assunti, per esempio, è inutile definire un numero fisso di giorni di presenza da svolgere nel corso della settimana, ma è necessario garantire che il tempo che trascorrono effettivamente in ufficio sia investito nel modo migliore, pianificando riunioni e incontri, altrimenti sarebbe come avere una classe piena di studenti senza insegnanti.

Oggi in Italia rimangono 4 milioni di smart worker nel settore privato rispetto al picco di 6 milioni di persone che hanno lavorato da remoto durante l'emergenza.

Inevitabilmente, ci vorrà del tempo per traghettare tutte queste persone verso nuove modalità ibride e l'influenza finale di tutti questi importanti cambiamenti nelle pratiche lavorative sarà misurata in anni, non in mesi.

Perché tutto questo avvenga con successo è necessario che le singole aziende si impegnino per coniugare la flessibilità del lavoro a distanza con i vantaggi culturali e di sviluppo dell'essere in loco.



È una sfida che F5 si impegna a portare avanti cercando anche al proprio interno di trovare il giusto equilibrio e unire la voglia di efficienza con l'imperativo di un lavoro di squadra efficace per riuscire a coniugare il meglio dei due mondi.

Maurizio Desiderio, Country Manager Italy and Malta di F5