World Business Forum 2021: The Incredible Now ha fatto sold outÂ 

Già a settembre tutto è ripreso e siamo molto contenti perché abbiamo ottenuto sold out a livello sponsor, con un risultato superiore al 2019.

Molto interesse e partecipazione come sempre.

Tante nuove aziende hanno creduto in noi e nel format, sapendo che la partecipazione era in bilico a causa di questa pandemia e con un po' meno di persone in sala a causa delle restrizioni.

Va quindi un ringraziamento speciale per i nostri partner e ai clienti che hanno voluto partecipare dal vivo.

Sono state due giornate intense, con molta attenzione sui temi del "The Incredible Now".

Si è discusso interno al momento storico che stiamo attraversando, puntando sulla focalizzazione della strategia aziendale e alla trasformazione dei processi, senza dimenticare il talento umano e la creazione di un vantaggio competitivo duraturo.

Com'è stato riprendere a vedersi?

Abbiamo visto molte persone felici di potersi stringere la mano e incontrarsi, scambiare un biglietto da visita e poter dialogare.