La crescita rimane sostenuta, ma l'inflazione Ã¨ un rischio da non sottovalutare

Ma il rischio di inflazione si spinge ben oltre gli effetti di base.

Fattori strutturali come la transizione ESG, il trend demografico in Cina oppure il processo di "on-shoring" (per stabilizzare le catene di produzione e valore) hanno un effetto inflazionistico nel lungo periodo.

Un ulteriore rischio di inflazione deriva dal mercato del lavoro in costante miglioramento.

Il tasso di disoccupazione in Eurozona dovrebbe scendere al 7.3% nei prossimi 24 mesi, in linea con la crescita del PIL sopra potenziale.



Ma come negli Stati Uniti - dove peraltro i salari hanno già accelerato al 4,9% - così anche nel Vecchio Continente potremmo assistere ai primi segnali di una spirale tra prezzi e salari.

Il meccanismo delle aspettative, virtuoso e difficilmente controllabile, potrebbe avere gioco facile in questo contesto economico, forzando così la BCE a una rapida nonché imbarazzante inversione di rotta.

Inversione che per il momento non sembra essere una opzione per l'istituto di Francoforte, tantomeno dopo la Policy Review che prevede una filosofia più attendista rispetto al passato.

Insomma, tutto farebbe presagire a tassi di inflazione elevati e tassi di interesse sotto il continuo controllo della banca centrale: proteggere i propri risparmi sul conto corrente dall'azione erosiva dell'inflazione diventa quindi più che mai una priorità.



Alessandro Tentori, CIO Axa IM Italia