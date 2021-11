Una nuova piattaforma per cambiare il mercato delle HR e della formazione

E' una piattaforma olistica che punta a fare in modo che la somma delle componenti sia superiore ai singoli.

Un approccio integrato e personalizzato all'apprendimento, allo sviluppo delle competenze, alla crescita e alla mobilità professionale".

Stiamo parlando di intelligenza artificiale applicata alla base della tecnologia, invisibile all'utente, ma che permette di rendere le competenze il linguaggio universale per la crescita delle persone all'interno delle imprese.

"Come si fanno a mappare le skill è una delle domande che si pone una persona, e anche chi vuole comprendere come crescere, capire di che cosa ha bisogno.



Mettiamo a disposizione dei clienti il motore di competenze più sofisticato possibile e permette di trovare le posizioni, partecipare alla formazione continua e personalizzata, ma anche poter avere, per le aziende, a disposizione tutte le competenze al proprio interno e come poter intervenire per crearne altre", prosegue Todaro.

Far crescere le persone in azienda

Cornerstone posiziona Xplor come la prima soluzione per portare "ogni elemento di crescita delle persone" in un'unica destinazione con capacità di gestione dei talenti, flussi di lavoro, dati AI e intelligence.

Si tratta di un insieme di sistemi che coprono quindi tutta la catena del valore delle risorse umane, dalla formazione, come già citato, alla possibilità di agevolare il mercato del lavoro interno, connettere le persone con i più esperti su determinate tematiche, nonché sviluppare veri e propri pool di competenze.



"E' l'intelligenza artificiale - conclude Todaro - che attiva tutto quanto.

Valuta gli interessi, li valorizza, trova opportunità per la persone, ma al tempo stesso permette all'azienda di essere padrona del proprio sviluppo, che diventa scalabile.

Xplor offre esperienze individualizzate e autonome per alimentare le competenze e l'azienda può indirizzare la propria crescita attraverso una formazione puntuale.

Il punto forte è poter intersecare le esperienze e le competenze, creando e stimolando i talenti".