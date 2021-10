WiFi 6 e 5G portano tanti benefici per le imprese del comparto ICT

Più veloce sarà la navigazione, maggiori i benefici derivanti da una efficiente digital collaboration, più rapido sarà lo svolgimento del lavoro.

Andando un po' più sul tecnico, non si può non sottolineare anche come il 5G utilizzi le frequenze di dati mobili esistenti.

Aggiungendo a sua volta nuove bande di frequenza più elevate.

Per le realtà economiche il 5G può dunque rappresentare una valida alternativa alla banda larga fissa, permettendo così anche un risparmio economico considerevole.



In ultimo, ma non per importanza, non va dimenticato l'apporto che il 5G offre alla creazione delle cosiddette smart cities.

Pensiamo per esempio ai sistemi di illuminazione intelligente e di sicurezza con accesso semplice rapido e sicuro.

Anche da questo si evince come la nuova tecnologia possa portare ad evidenti vantaggi in termini ambientali, oltre che economici.

Vantaggi del WiFi 6 per le imprese

Con il WiFi 6, che gira sul 2.4 GHz e 5GHz, gli utenti hanno la possibilità di navigare con una velocità di banda, throughput, che arriva fino a 9,6 gigabit al secondo.

Questo sfruttando la funzionalità OFDMA, ovvero Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

Grazie ad essa aumenta l'efficienza della lunghezza di banda dei router e dei dispositivi collegati.

Si va infatti a ridurre l'intervallo di tempo necessario per la trasmissione dei dati.



Inoltre, gli sviluppi messi in atto tramite Higher Order Modulation (1024-QAM), modulazione di ordine di frequenza superiore, garantiscono un aumento della velocità del 25% rispetto al WiFi 5.

Questo genera degli evidenti vantaggi nelle realtà economiche che hanno bisogno di una maggiore e più veloce connessione dei vari dispositivi connessi in maniera contemporanea al WiFi.

Anche in tal senso il WiFi 6 palesa la sua profonda superiorità rispetto alle tecnologie precedenti in quanto è in grado di garantire un access point che supporta più client.

La Multi-User-Multiple Input Multiple Output, MU-MIMO a 8 stream, tipica dei sistemi WiFi 6, permette poi al router di comunicare con un grande numero di dispositivi in maniera simultanea.

Andando a migliorare l'efficienza del traffico con larghezza di banda elevata.

In termini prettamente più pratici, il WiFi 6 consente dunque una maggiore velocità di connessione - con prestazioni wireless quattro volte migliori in aree dense o trafficate - l'accesso ai servizi in streaming in 4K e una migliore gestione delle interferenze.

WiFi 6 e 5G, due tecnologie per lo stesso obiettivo

Nel processo di moderazione dell'accesso alla rete internet è infine molto importante sottolineare come il WiFi 6 e il 5G funzionino bene solo se lavorano insieme per il raggiungimento di questo obiettivo. Nello specifico il 5G va a sostituire i sistemi di connessione obsoleti.



Ma avrà bisogno del WiFi 6 per risolvere il suo limite di penetrazione delle onde in ambienti chiusi.

Vite indipendenti dunque, ma che se accomunate garantiscono un miglioramento netto delle performance.

Guido Gelli, Delivery Manager di HiSolution