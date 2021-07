Coca-Cola diventa sponsor multibrand dell'Ajax

La multinazionale del food and beverage si aggiunge a ABN Amro, Acronis, Budweiser, BBIN, CSU, Hublot, Mercedes-Benz, PCI Nederland, Replay, TUI Nederland, VriendenLoterij e YIBO Sports

La squadra olandese dell'Ajax è da tempo un modello vincente non solo in ambito sportivo, ma anche più concretamente nel business.

Non sarà più la squadra che con Cruijff vinceva tutto negli anni 70, ma rimane pur sempre una società che sforna e attrae talenti da tutto il mondo e che rivende alle big europee a prezzi stratosferici.

Una boutique di lusso che presenta ogni anno bilanci invidiabili, vincendo molto, con una fan base internazionale importante e diventata da tempo un polo di attrazione per gli sponsor.

Lo testimonia l'ultimo contratto, in cui Coca-Cola European Partners ha firmato un accordo di "Official Partner" con i campioni olandesi dell'Eredivisie AFC Ajax per le prossime tre stagioni.