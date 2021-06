La vera innovazione di prodotti e servizi passa dal Master Data Management

È chiaro che questa situazione non contribuisce in modo positivo al processo di trasformazione digitale, indipendentemente dal fatto che ci sia o non ci sia una reale sostanza nel progetto di trasformazione di cui parliamo.

Per rispondere a questa sfida, una piattaforma MDM consente a un'impresa di costruire, creare, nutrire, gestire e quindi sfruttare i propri asset di dati condivisi più importanti, definendo quel flusso di informazioni come i propri Master Data.

Data Innovation, parametro di riferimento per l'IT del futuro

Per essere davvero utili a livello produttivo e offrire un reale valore operativo, i Master Data devono essere coerenti, accurati e accessibili.



Queste caratteristiche basilari implicano che un'impresa che opera in qualsiasi mercato - da una pasticceria a una raffineria di petrolio e gas - possa iniziare a realizzare quella che potremmo chiamare Data Innovation.

In realtà, ancora non è proprio un termine del settore IT (anche se forse potrebbe diventarlo presto): la Data Innovation è la capacità di utilizzare le informazioni e i dispositivi per creare nuovi prodotti, nuove capacità di acquisto, nuove catene del valore, nuovi servizi e nuovi marketplace che non esistevano prima o che esistevano unicamente in qualche versione frammentata e semi virtuale.

Se queste affermazioni suonano un po' effimere, eteree ed emotive, per renderle più sostanziali diamo esempi concreti.

Per illustrare un esempio reale della trasformazione digitale che vogliamo chiarire e validare qui, l'azienda USA di prodotti per forno e alimentari Panera Bread è un caso perfettamente in linea. L'azienda ha sfruttato i propri dati attraverso controlli MDM per ottenere un vantaggio competitivo digitale.



Panera Bread ha un notevole vantaggio sui propri concorrenti per quanto riguarda l'implementazione di servizi di eCommerce, offrendo ai clienti sistemi basati su chioschi per effettuare ordini all'interno dei negozi e integrando ordini fatti al bancone con i sistemi gestionali interni dei negozi.

Oggi, Panera Bread ha portato alla ribalta la propria gestione dei Master Data integrando i dati provenienti dalle proprie cucine collegati agli ingredienti principali e a quelli speciali a carattere stagionale, estendendo questi canali informativi per lanciare nuove voci del menù e offerte speciali.

Trasformare i dati più critici in asset condivisi

Ciò che le aziende impegnate su questo processo iniziano a realizzare è che certi asset di dati - quali quelli che definiscono i propri clienti, i prodotti, i vendor e gli impiegati - sono fondamentali per tutto quello che fanno e sono basilari per tutti i flussi informativi che li riguardano.



Perciò, perché non trattarli come gli asset di business che in realtà sono, realizzando investimenti che assicurino la loro qualità, risolvano le inconsistenze tra sistemi diversi e offrano aiuto per il business in modo semplice, per ottenere ritorni rilevanti?

Si tratta di eliminare l'aspetto di sistemi multipli che operano tutti in passaggi complessi, in modo disaggregato e disconnesso. Sia che si parli di un'impresa alimentare come Panera Bread o di un cementificio industriale, del business di un cinema oppure di qualche forma di organizzazione di servizi professionali, il punto è sempre lo stesso. Tenendo sotto controllo il proprio flusso informativo attraverso l'MDM, le imprese possono presentare a clienti diversi in mercati geograficamente differenti prodotti diversi, mantenendo però un controllo completo su una supply chain sempre più complessa.