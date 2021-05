F1: i ricavi del primo trimestre che hanno raggiunto i 180 milioni di dollari, con un taglio delle perdite operative

Un totale di 21 milioni di dollari è stato generato dai ricavi di "Altre entrate F1", in gran parte derivati dal fatturato per trasporto e ospitalità.

La Formula 1 lo scorso anno ha subito una perdita record di 386 milioni di dollari durante una stagione pesantemente sconvolta dalla pandemia COVID-19. Rispetto a un profitto di 17 milioni di dollari registrato nel 2019.

I ricavi complessivi della Formula 1 nel 2020 sono diminuiti del 44% a 1,145 miliardi di dollari con solo 17 gare disputate. Ciò includeva un netto calo delle fee di promozione della gara con quel flusso di entrate che rappresentava solo il 12% dei ricavi primari rispetto al 30% nel 2019.

La quota dei proventi da broadcasting è passata dal 38% al 55% del totale, ma i proventi degli accordi sui diritti media sono stati colpiti da sconti e sono diminuiti complessivamente. La quota di introiti da pubblicità e sponsorizzazioni è aumentata di poco al 17% (dal 15%).



Liberty Media ha ora iniziato a riclassificare alcune componenti delle entrate precedentemente riportate come "Altre entrate F1" nel fatturato principale della F1.

Ciò ha portato a un totale riclassificato delle entrate dei diritti dei media di 671 milioni di collari nel 2020 e un totale rettificato di 209 milioni per le commissioni di sponsorizzazione. La cifra delle entrate della promozione della gara è stata riclassificata a 149 milioni di dollari.

I componenti che sono stati riclassificati nelle entrate della F1 principale includono le quote di abbonamento per il servizio di streaming TV di F1, i diritti di trasmissione e di sponsorizzazione per la Formula 2 e la Formula 3, le commissioni per la "creazione e il supporto" dei filmati dei programmi e le entrate pubblicitarie per le piattaforme digitali della Formula 1.



Quest'anno sono stati annunciati anche accordi con città ospitanti e promotori nuovi ed esistenti.

Questi includono un contratto di 10 anni per ospitare il Gran Premio di Miami su un nuovo circuito nel complesso dell'Hard Rock Stadium a Miami Gardens, location che ospita i Miami Dolphins della NFL. È stata concordata un'estensione di tre anni per continuare a correre sul circuito di Suzuka in Giappone almeno fino al 2024, mentre un'estensione di due anni vedrà le corse continuare a Montreal almeno fino al 2031.

Per contro, il Gran Premio del Canada di quest'anno è stato annullato a causa delle restrizioni sui viaggi in corso e la Turchia è intervenuta per prenderne il posto.