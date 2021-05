Il dilemma irrisolto

Quello che deve essere il mantra non è il possesso, la proprietà, bensì il valore dell'impresa, che deve crescere e svilupparsi nel tempo. per fare tutto questo servono nuove idee e competenze, che possono e debbono essere ricercate fuori dai confini familiari.

Si obietterà che una simile rivoluzione è difficile da far accettare al Sciur Brambilla (non me ne voglia il lettore che di cognome fa Brambilla...), così diffidente verso terzi che non provengano dal ramo buono della sua famiglia. Eppure sono molti i casi in cui questo "azzardo" ha portato fortuna all'impresa, facendola anzi crescere ed affermare fuori dai confini nazionali.

Insomma, il passaggio generazionale non costituisce la sola soluzione per un futuro della propria impresa; sono valide alternative l'apertura a nuovo management e una differente governance. Processi che non si improvvisano, ma che debbono comunque essere pazientemente portati nell'impresa affinché divengano il know how manageriale indispensabile per una nuova stagione di crescita e di protagonismo.



Titolo: Continuare insieme. Il Family business oltre il passaggio generazionale

Autore: Alessandro Scaglione

Editore: Guerini Next

Pagine: 192

@federicounnia - Consulente in comunicazione

@Aures Strategie e politiche di comunicazione

@Aures Facebook