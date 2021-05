Se il workplace Ã¨ piÃ¹ smart le persone riescono meglio a creare valore

I dipendenti sono certi che l'automazione dei processi potrebbe aiutarli a migliorare la Customer Experience e a dare un contributo positivo all'azienda. La metà degli intervistati (49%) afferma che con il supporto di strumenti per l'automazione delle attività amministrative sarebbe in grado di offrire maggiore valore ai clienti.

Inoltre, il 58% ritiene che l'organizzazione potrebbe incrementare produttività e redditività se introducesse nuove tecnologie che migliorano l'interazione con i clienti.

Secondo David Mills, CEO di Ricoh Europe, "in un mercato competitivo come quello attuale, la Customer Experience può essere davvero determinante per il successo di un'azienda. I processi interni e le attività amministrative sono importanti, ma le imprese non dovrebbero perdere di vista l'obiettivo principale, ovvero proporre al mercato prodotti e servizi sempre nuovi.



Gli imprenditori devono rendere il workplace più smart, affinché le persone riescano a creare valore. In questo le tecnologie giocano un ruolo fondamentale. La ricerca Ricoh mette in luce come il numero di lavoratori favorevoli all'automazione sia in costante aumento, un dato in forte contrasto con la situazione di appena qualche anno fa, quando l'Intelligenza Artificiale era vista con paura e scetticismo. Le scelte tecnologiche non sono mai semplici ed è importante valutare quanto la soluzione per l'automazione presa in considerazione sia adatta alle specifiche esigenze aziendali e sia in grado di supportare i dipendenti nella quotidianità".