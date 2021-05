Lavoratori italiani fiduciosi sul futuro, ma la pandemia Ã¨ stata dura

Secondo Marisa Campagnoli, HR Director di ADP Italia (nella foto), "nonostante tutte le pressioni causate dalla pandemia da COVID-19 e la mancanza di certezze sulla durata delle sue conseguenze, l'opinione dei lavoratori rimane positiva e l'umore generale sembra essere misuratamente fiducioso nei confronti del futuro. C'è la sensazione che, ciò che è stato un periodo estremamente grigio, possa avere però un risvolto positivo in ambito lavorativo.

In particolare, per quanto riguarda il passaggio a un più flessibile modello lavorativo, o allo sviluppo di nuove competenze utili ai dipendenti per affrontare quella che sembra essere la "nuova normalità", mentre l'economia globale cerca di trovare slancio per una rapida ripresa.

È comprensibile, tuttavia, che la sicurezza lavorativa ed economica siano in cima ai pensieri di molti, e queste preoccupazioni purtroppo riflettono la realtà. In un anno in cui molte aziende hanno dovuto chiudere temporaneamente o definitivamente, o modificare le proprie attività in maniera significativa, gli effetti sui lavoratori sono stati gravi.