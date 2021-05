Fusioni e acquisizioni in forte crescita nel I trimestre 2021

Per quanto riguarda le aree geografiche, il primo trimestre del 2021 ha visto un aumento del numero di deal rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno nei Paesi scandinavi, nel Medio Oriente e in Israele, mentre le flessioni maggiori si sono registrate in Giappone, Sud Europa, India e Sud est asiatico.

In termini di attività di private equity, per la prima volta dal 2008, nel primo trimestre 2021 ha rappresentato un terzo delle transazioni totali, per un valore di circa 54 miliardi di dollari. Le prospettive per i prossimi mesi vedono la maggior parte delle attività concentrarsi nel settore Technology & media, seguito da quello Manifatturiero & chimico, dei Servizi finanziari e Farmaceutico & Biotech.

Le previsioni per il 2021 risultano ottimistiche e suggeriscono una crescita del mercato M&A a livello globale, anche grazie alla capacità mostrata dal mercato di adattarsi ai meccanismi di restrizioni e allentamenti dovuti all’evolversi della pandemia nei vari Paesi del mondo.